Testritje met Porsche eindigt in de politierechtbank: 137 kilometer per uur in zone 70 Lieke D'hondt

14 juni 2019

16u00 4 Kluisbergen Een ritje met een geleende Porsche heeft voor een bestuurder uit Maarkedal een staartje gekregen in de politierechtbank. De man wilde de snelle wagen eens testen en reed op een weg in Kluisbergen 137 kilometer per uur, dubbel zo snel als toegelaten.

De man kwam zich persoonlijk verontschuldigen in de politierechtbank. Hij verklaarde dat hij normaal niet met dergelijke snelle wagens rijdt en dat hij de auto eens wilde testen. “Ik had op de autostrade de hele tijd achter vrachtwagens gereden, maar in Kluisbergen kwam ik op een mooie tweevaksbaan. Er was niemand anders op de weg en ik heb me laten verleiden om te hard op het gaspedaal te duwen.” Het ritje kost de man een boete van 800 euro en een rijverbod van 21 dagen.