Tellingen moeten nieuwe verkeersstroom door proefopstelling in kaart brengen Lieke D'hondt

27 januari 2020

14u54 0 Kluisbergen Het college van burgemeester en schepenen van Kluisbergen laat tellingen uitvoeren in de Kapellestraat, Hazestraat en Grote Herreweg om na te gaan welke gevolgen de proefopstelling met éénrichtingsverkeer in de Kapellestraat en Hazestraat heeft.

Sinds oktober 2019 is een proefopstelling van kracht om na te gaan hoe de Kapellestraat en naburige straten moeten ingericht worden na de wegenwerken aan de Kapellestraat. De gemeente speelt met het idee om definitief éénrichtingsverkeer in te voeren in de Kapellestraat, zodat er parkeermogelijkheden zijn aan beide kanten van de straat. De straat is voorlopig enkel te bereiken via de Grote Herreweg in de richting van de Avelgemstraat. In de Hazestraat loopt het éénrichtingsverkeer in de omgekeerde richting, van de Avelgemstraat in de richting van de Grote Herreweg.

“We voeren nu tellingen uit in de Kapellestraat, Hazestraat en Grote Herreweg om na te gaan wat de proefopstelling teweeg brengt”, zegt schepen van Mobiliteit Frank De Backer (Gemeentebelangen). “De tellingen zullen nog tot eind januari lopen. Daarna volgt een evaluatie in het schepencollege, waarna we zullen bespreken hoe we communiceren naar de bevolking.” Oppositieraadslid Jean-Paul Martin (CD&V+) suggereert alvast een participatiemoment met de buurt om andere mogelijkheden te bespreken, maar de meerderheid wacht daar liever nog mee. “Meten is weten, dus dankzij de tellingen zullen we precies weten hoeveel vrachtwagens een ander traject nemen door de proefopstelling. We nemen de evaluatie stap voor stap en we zijn niet van plan om meteen een groot participatiemoment te organiseren”, zegt burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen).