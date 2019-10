Techniekacademie blijft populair in Kluisbergen: nieuwe workshops staan op stapel Lieke D'hondt

18u07 2 Kluisbergen De Techniekacademie komt terug naar Kluisbergen. Na het succes bij de leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar, is er ondertussen ook een Junior Techniekacademie voor leerlingen uit het derde en vierde leerjaar.

De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Vives Hogeschool om vanaf 2020 tot 2025 elk jaar een Tiener Techniekacademie en Junior Techniekacademie in te richten. De leerlingen maken er in verschillende workshops kennis met techniek en technologie. “Het initiatief valt in de smaak, dus we gaan hier graag mee verder”, zegt burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen). De Junior Techniekacademie van 2019 is momenteel al bezig, de Tiener Techniekacademie start opnieuw in januari 2020. Alle info over de data en inschrijven vind je op www.techniekacademie-kluisbergen.be.