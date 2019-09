Sander en Sebastiaan lanceren 'onzichtbare' luidsprekers die muziek uit de muur laten komen Lieke D'hondt

14u54 3 Kluisbergen Sander De Groote uit Kluisbergen en Sebastiaan Toufekoulas uit Lochristi willen een nieuwe manier van muziekbeleving introduceren. Ze hebben daarvoor VibeRange ontwikkeld, een totaalpakket met versterkers en luidsprekers die helemaal weggewerkt zitten in de structuren van een huis of een specifieke ruimte.

Muziek komt doorgaans uit een radiotoestel, televisie of gsm, maar bij Sander en Sebastiaan komt muziek letterlijk uit de muren van hun huis. Ze stellen trots VibeRange voor, een luidspreker die volledig is ingewerkt in de structuur van een huis, kantoor of winkel. “We hebben een totaalpakket ontwikkeld met een luidspreker die we op een gipsplaat kunnen bevestigen achter de muur. De geluidsgolven verspreiden zich op die manier via het volledige oppervlak van de muur. Dat zorgt er voor dat de geluidssterkte in de hele ruimte gelijk is. We kunnen de luidsprekers zelfs met elkaar verbinden via versterkers zodat de muziek verder loopt in verschillende ruimten”, legt Sander uit. “Bovendien kan de klant de VibeRange bedienen met een smartphone, via bluetooth en wifi. Muziek aanzetten mag geen gedoe zijn. Met één druk op de knop creëren we een nieuwe manier van luisteren.”

Zelf aangeleerd

De twee ondernemers zijn aan hun avontuur begonnen zonder enige ervaring op vlak van geluidstechnologie. “We hebben de technologie leren kennen op een beurs in Amsterdam, maar de luidsprekers waren daar heel duur. We waren meteen enthousiast, maar we wilden zelf een product ontwikkelen dat veel betaalbaarder is. Vanaf dat moment hebben we onszelf alles aangeleerd en ons verdiept in de wereld van de ampères, ohms en watts. Er kwam veel kijken bij de samenstelling van ons totaalpakket. We hebben 130 tests uitgevoerd met luidsprekers en versterkers om uiteindelijk met één model over te blijven, de meest krachtige luidspreker. Met decibelmeters hebben we persoonlijk getest wat het beste klonk. Bij ons kan je al een VibeRange kopen vanaf 629 euro.”

De VibeRange is nu al te koop via de website, maar Sander en Sebastiaan staan er ook mee op de Gentleman’s Fair in Waregem en de Jaarbeurs in Gent. “Daar gaan we pas echt zien of de VibeRange aanslaat, maar het is wel onze droom om van ons bijberoep ons hoofdberoep te maken.”