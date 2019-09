Ruien maakt zich op voor twintigste editie van Ruien Feeste Lieke D'hondt

03 september 2019

17u13 3 Kluisbergen ‘Ruien Feeste’ is op 7 en 8 september al aan de twintigste editie toe in Kluisbergen. Tijdens de feesteditie behouden de organisatoren de traditionele activiteiten, maar de feestzone krijgt wel een stevige make-over.

Ruien Feeste staat garant voor een gezellig samenzijn met verschillende activiteiten. Zaterdag begint het feest om 17 uur met de Patersloop. De loopwedstrijd is zowel een sportief als een ludiek gebeuren, met extra prijzen voor wie zich verkleedt als pater of non. Om 19 uur treedt coverband ‘Tjeeventig’ op en vanaf 22 uur kunnen de feestgangers naar de Ruien Feeste Fuif.

Op zondag staat dan weer een grote barbecue op het programma met vervolgens de gekende Sprokkeltocht. “Het is traditie dat de nieuwe inwoners samen met de andere inwoners een tocht maken langs enkele historische punten en kleine paadjes in de gemeente”, zegt voorzitter Ronny Billemon. Onderweg zorgt de KVLV voor animatie, eten en drinken.

Nieuwe opstelling

Alle activiteiten vinden plaats op en rond het Ruienplein, dat voor de gelegenheid een andere indeling krijgt. “Na twintig jaar is het tijd om het plein een nieuwe indeling te geven. We draaien de hele opstelling om, verplaatsen de tent en creëren een warme, ingesloten feestruimte”, vertelt Ronny.

Naast de nieuwe opstelling van het feestterrein, zijn er ook nieuwe vlaggen van Ruien in omloop. “Op die manier willen we Ruien nog eens extra in de verf zetten”, klinkt het bij de organisatoren.