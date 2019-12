Ruien brengt kerstmarkt onder in de kerk Lieke D'hondt

24 december 2019

12u22 0 Kluisbergen De pas ontwijde kerk van Ruien (Kluisbergen) doet op zaterdag 28 december dienst als locatie voor een gezellige kerstmarkt. De standhouders zullen tien procent van hun winst schenken aan Chiro Ruien, die het bedrag zal spenderen aan de infrastructuur van de jeugdbeweging.

“Het idee om een kerstmarkt te organiseren is een tijd geleden ontstaan op café”, vertelt Emile Desimpel. “Zolang ik het mij kan herinneren, is er geen kerstmarkt geweest in Ruien. Daar brengen we dit jaar verandering in. Als locatie hebben we gekozen voor de kerk van Ruien. Ze is nog niet zo lang geleden ontwijd en zal een nieuwe invulling krijgen. Ideaal dus voor een kerstmarkt. Bovendien zitten we hier goed beschut mocht het slecht weer zijn.” De kerstmarkt begint zaterdag al om 16 uur. “Zo kunnen de bezoekers met het hele gezin langskomen. We voorzien trouwens ook een springkasteel voor de kinderen.”

Er hebben al heel wat standhouders toegezegd, van verengingen en handelaars tot creatieve inwoners die hun creaties zullen tonen. Ze schenken tien procent van de opbrengst aan Chiro Ruien voor het onderhoud van hun infrastructuur.