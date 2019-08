Ruben Van Gucht vertelt in De Brug over ‘Bronzen Belgen’ op WK voetbal Lieke D'hondt

20 augustus 2019

13u57 1 Kluisbergen VRT-journalist Ruben Van Gucht komt op vrijdag 20 september om 20 uur naar De Brug in Kluisbergen voor een lezing over het WK voetbal van de Rode Duivels in Rusland. De lezing kadert in de reeks ‘bevlogen pennen in de Vlaamse Ardennen’ van de bibliotheken in de regio.

Van Gucht vertelt in ‘Bronzen Belgen’ over het wereldkampioenschap dat hij vanop de eerste rij mocht meemaken als verslaggever in Rusland. Hij gunt de aanwezigen een blik achter de schermen en vertelt hoe de Rode Duivels het verhaal hebben beleefd tijdens het WK.

De toegang tot de lezing is gratis, maar je moet wel vooraf reserveren bij de bibliotheek van Kluisbergen. Dat kan via bibliotheek@kluisbergen.be of op het nummer 055/23.16.57.