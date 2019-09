Rode Kruis in Kluisbergen en Ronse zoekt steun om lokale werking te garanderen Lieke D'hondt

17 september 2019

13u49 0 Kluisbergen Het Rode Kruis afdeling Kluisbergen en Ronse gaat via een lokale steunactie op zoek naar geld om de lokale werking te ondersteunen.

“Elke dag gebeurt er wel iets waardoor mensen in jouw buurt dringend hulp of steun nodig hebben”, zegt Freddy Verkruyssen. “De Rode Kruisvrijwilligers staan dag en nacht klaar, maar inzet en enthousiasme alleen zijn niet voldoende. Om snel en efficiënt te kunnen helpen hebben zij de juiste hulpmaterialen nodig. En dat kost geld. Daarom ontvangen inwoners van Ronse en Kluisbergen vanaf vandaag een brief waarin de vrijwilligers van het Rode Kruis vragen om steun, zodat zij elke dag mensen in nood kunnen helpen. Elke euro gaat rechtstreeks naar hulp in de buurt. Denk maar aan cursussen eerste hulp, medisch materiaal of vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen.”

Wie het Rode Kruis in Kluisbergen en Ronse wil steunen, kan een gift doen op www.rodekruis.be/injouwbuurt/gift-afdeling.