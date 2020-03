Recyclagepark van Kluisbergen heropent op 7 april Lieke D'hondt

31 maart 2020

15u59 0 Kluisbergen Het recyclagepark van Kluisbergen gaat op dinsdag 7 april opnieuw open. Afvalintercommunale ILvA heeft beslist om haar 15 recyclageparken volgens de normale openingsuren terug open te laten gaan. Er zullen wel strikte richtlijnen gelden die nageleefd moeten worden.

Net zoals buiten het recyclagepark moeten de bezoekers voldoende afstand van elkaar houden en elk fysiek contact vermijden. Betalen met cash geld zal niet mogelijk zijn en de bezoekers zullen verplicht zijn om in hun wagen te blijven zitten zolang ze in de wachtrij staan. In het recyclagepark zullen ook maar een beperkt aantal personen tegelijk toegelaten zijn. Er zal politietoezicht zijn om na te gaan of de maatregelen worden opgevolgd.

Wie naar het recyclagepark komt, kan er terecht met alle afvalfracties behalve asbest. De uitzondering is een algemene maatregel om de druk op het beschermingsmateriaal in Vlaanderen niet te verhogen. Tot slot roept ILvA ook op om een bezoek aan het recyclagepark uit te stellen als het niet dringend is.