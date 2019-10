Proefopstelling met éénrichtingsverkeer in Kapellestraat en Hazestraat Lieke D'hondt

15 oktober 2019

16u40 0 Kluisbergen In de Kapellestraat en Hazestraat in Kluisbergen zal vanaf zaterdag 19 oktober enkel éénrichtingsverkeer toegelaten zijn . Het gaat om een proefopstelling om na te gaan hoe de straten het best worden ingericht na de wegenwerken in de Kapellestraat volgend jaar.

Bestuurders zullen de Kapellestraat vanaf zaterdag enkel via de Grote Herreweg mogen inrijden in de richting van de Avelgemstraat. Er zullen in de straat ook parkeervakken aangeduid worden zodat auto’s aan beide zijden van de straat kunnen parkeren. In de Hazestraat zal het éénrichtingsverkeer in de omgekeerde richting gelden, van de Avelgemstraat in de richting van de Grote Herreweg.

De proefopstelling komt er na overleg met de buurtbewoners. “We willen de Kapellestraat herinrichten en hebben hiervoor een plan laten opstellen”, zegt schepen van Mobiliteit Frank De Backer (Gemeentebelangen). “In het oorspronkelijke plan was er verkeer in twee richtingen voorzien, maar dan kan er niet aan beide zijden van de straat geparkeerd worden. Aangezien de Kapellestraat een straat is met veel parkeerdruk omdat er veel woningen zijn zonder parkeerplaatsen of garages, was er bezorgdheid bij de bewoners tijdens de buurtvergadering. Op een tweede vergadering hebben we het voorstel gedaan om éénrichtingsverkeer in te voeren en wel parkeermogelijkheden te voorzien aan beide kanten. In een proefopstelling die ongeveer drie maanden zal lopen, willen we eerst nagaan wat de gevolgen daarvan zullen zijn op de verkeersstromen en De Lijn.”

Andere bushaltes

Dat het even aanpassen zal zijn, is duidelijk. De nieuwe verkeerssituatie noopt De Lijn ertoe in het centrum van Ruien drie haltes te schrappen voor bussen die uit Avelgem komen. Het gaat om de haltes Station in de Kapellestraat, Wuipelstraat aan VBS Ruien en Kerk aan de kerk van Ruien. In de plaats komen twee nieuwe haltes, net voorbij het kruispunt tussen de Kapellestraat en de Avelgemstraat en op de hoek tussen de Hazestraat en de Grote Herreweg. De haltes van de bussen die in de richting van Avelgem rijden, blijven wel bestaan.