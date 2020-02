Proefopstelling Kapellestraat wordt definitief na heraanleg van de straat Lieke D'hondt

28 februari 2020

14u09 5 Kluisbergen De Kapellestraat in Kluisbergen blijft ook na de wegenwerken een eenrichtingsstraat. Dat hebben burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen) en schepen van mobiliteit Frank De Backer (Gemeentebelangen) bevestigd op de gemeenteraad na een vraag van de CD&V-fractie.

De proefopstelling in de Kapellestraat en de Hazestraat in Kluisbergen loopt ten einde en het gemeentebestuur heeft zijn beslissing klaar: na de werken in de Kapellestraat wordt de proefopstelling definitief. Bestuurders zullen dus ook in de toekomst enkel komende van de Grote Herreweg in de richting van de Avelgemstraat kunnen rijden in de heraangelegde straat. In de Hazestraat zal het verkeer van de Avelgemstraat naar de Grote Herreweg kunnen rijden.

Uit de tellingen die de gemeente heeft laten uitvoeren, bleek wel dat veel bestuurders zich tijdens de proefopstelling niet hebben gehouden aan het eenrichtingsverkeer. Daar zal in de toekomst meer controle op komen. “De weg zal ook anders ingericht worden, zodat het minder verleidelijk zal zijn om in de tegengestelde richting te rijden”, zegt schepen van mobiliteit De Backer.