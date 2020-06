Politie vraagt uit te kijken naar verdachte auto na inbraak in Zulzeke Ronny De Coster

05 juni 2020

23u02 0 Zulzeke Er is vrijdagavond een inbraak gepleegd in een huis aan de Dalstraat in Zulzeke. De politie roept op om uit te kijken voor een verdachte auto die mogelijks met de zaak in verband kan worden gebracht.

De auto werd in de loop van de dag opgemerkt. Het gaat om een lichtgrijze Audi break met een zware uitlaat. Twee personen van vreemde origine waren aan boord. De ene had een baard, de andere droeg een pet. Volgens de politie komen ze mogelijks in aanmerking voor de inbraak.

Wie informatie kan verschaffen over de auto en de verdachten of over de inbraak, wordt verzocht contact op te nemen met de noodcentrale van de politie op het nummer 101.