Politie vraagt uit te kijken naar twee verdachten van inbraakpoging in Ruien Ronny De Coster

16 juli 2020

22u24 0 Kluisbergen In Ruien is donderdagavond een poging tot inbraak ondernomen. De politie vraagt om uit te kijken naar twee verdachten.

De inbraakpoging is gebeurd bij een huis aan de Eikendreef. De politie heeft de buurtinformatienetwerken in geschakeld en opgeroepen op uit te kijken. Volgens de eerste vaststellingen zijn er twee vermoedelijke daders. Het zou gaan om mannen rond de twintig jaar, gekleed in een donkere trui en broek. Ze zijn gevlucht via de Vinkendreef.

De politie vraagt om waakzaam te zijn de het alarmnummer 101 te bellen in geval van verdachte situaties.