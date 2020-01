Politie vraag uit te kijken naar vier verdachten na inbraak zaterdagavond in Zulzeke Ronny De Coster

18 januari 2020

19u14 213 Kluisbergen De politie Vlaamse Ardennen heeft via de buurinformatienetwerken opgeroepen om uit te kijken naar vier verdachten naar aanleiding van een inbraak zaterdagavond in Zulzeke bij Kluisbergen.

Volgens de politie zijn vier verdachten in verband te brengen met een inbraak die zaterdagavond is gepleegd in Zulzeke. Vermoedelijk spraken ze Frans. Ze zouden zich verplaatsen met een donkere Audi.

Wie informatie kan geven over de inbraak of over mogelijke verdachten, kan met de politie contact opnemen o het algemeen nummer 101.