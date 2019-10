Politie roept op tot waakzaamheid na inbraak in auto in Ruien Ronny De Coster

19 oktober 2019

Naar aanleiding van een inbraak in een auto in Ruien roept de politie op tot waakzaamheid.

De inbraak is vrijdagavond gebeurd in een auto die geparkeerd stond langs de Grote Herreweg in Ruien. De politie Vlaamse Ardennen heeft het buurtinformatienetwerk geactiveerd met de oproep om waakzaam te zijn, auto’s slotvast te maken en bij abnormale gedragingen de politie te verwittigen via het nummer 101.

Eerder deze week werd er ook al in Wortegem in verschillende voertuigen ingebroken. Verdachten van die feiten werden opgepakt dankzij de alerte reactie van een getuige.