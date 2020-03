Organisatoren annuleren Helletocht Lieke D'hondt

23 maart 2020

09u59 1 Kluisbergen De tweede editie van de Helletocht gaat niet door. Het wandelevenement zou op 23 mei de regio doorkruisen met start en eindpunt in Kluisbergen, maar de organisatoren nemen geen risico en annuleren het sportieve evenement.

“We waren in volle voorbereiding van onze tweede Helletocht”, vertelt Gaby Roelens. “Alles verliep zeer goed: er waren nieuwe sponsors aan boord en alle voorbereidingen werden vlot afgewerkt. De rustposten en bevoorrading waren al uitgewerkt en de publiciteit was dit jaar al vroeg in orde. De inschrijvingen waren ook al gestart en het zag ernaar uit dat het een topeditie zou worden. Toen het coronavirus onze contreien begon te bedreigen, daalden de inschrijvingen en werd de situatie met de dag minder rooskleurig. Nu verschillende professoren de mening toegedaan zijn dat er gedurende het hele zomerseizoen een beperking zal zijn om in grote groepen samen te komen, zijn we tot de conclusie gekomen dat de Helletocht dit jaar niet zal doorgaan. Vanaf nu werken we aan onze volgende editie. Alle bedragen van de voorinschrijvingen worden teruggestort, zodat geen enkele wandelaar financieel verlies lijdt.”