Opleiding wondzorg in GOC Ruien Lieke D'hondt

01 oktober 2019

16u15 0 Kluisbergen De gemeente Kluisbergen en het Lokaal Overleg Kinderopvang organiseren samen een opleiding wondzorg.

In het GOC Ruien in de Grote Herreweg leer je op woensdag 2 oktober hoe je dagelijkse wonden kan verzorgen. De opleiding start om 19.30 uur en is gratis. Ook inschrijven is niet nodig.