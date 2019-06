Openluchtcinema in de tuin van het gemeentehuis Lieke D'hondt

07 juni 2019

17u19 0 Kluisbergen De dienst Vrije Tijd en de jeugdraad van Kluisbergen toveren de tuin van het gemeentehuis op vrijdag 14 juni om tot een opluchtcinema met bar en popcornstand.

Om 18 uur kunnen kinderen en families genieten van de film ‘Hoe tem je een draak 3’ over de vriendschap tussen een jonge Viking en een draak. Om 20.30 uur volgt ‘Bohemian Rhapsody’ over de Britse rockband Queen. Wie dat wil, mag een eigen stoeltje of kussen meebrengen. De organisatoren voorzien dekentjes. De toegang tot de openluchtcinema bedraagt 2 euro, kinderen krijgen voor die prijs ook een drankje.