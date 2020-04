Ook Joëlle Coccioli van café d’Oude Hoeve kijkt uit naar Vlaanderens Mooiste in het najaar: “De Ronde is een feest. Precies wat we nodig hebben” Lieke D'hondt

16 april 2020

15u13 0 Kluisbergen Dat de Ronde van Vlaanderen niet is gereden op 5 april heeft veel wielerliefhebbers triest gestemd, maar er is opnieuw hoop. Als het mogelijk is, wordt de Vlaanderens Mooiste op 11 oktober alsnog gereden. Tot vreugde van lokale horeca-uitbaters, zoals Joëlle Coccioli (72) van café d’Oude Hoeve.

Als je café gelegen is in de Ronde van Vlaanderenstraat in Kluisbergen, kun je niet anders dan fan zijn van de koers. En dus kijkt Joëlle Coccioli al uit naar een nieuwe editie van de Ronde van Vlaanderen, deze keer in het najaar. “Laat ons hopen dat de Ronde echt gereden kan worden in oktober en dat mijn café tegen dan opnieuw open mag. Iedereen verlangt naar betere tijden en positief nieuws. De Ronde van Vlaanderen is een feest en dat is precies wat we nodig hebben. Ik zou het alvast leuk vinden om in het najaar een Ronde van Vlaanderen te zien. De sfeer zal anders zijn, maar prachtig.”