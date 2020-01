Ongerustheid over bomenkap in Kluisbos is niet nodig volgens ANB: “Manier om meer diversiteit in het bos te brengen” Lieke D'hondt

26 januari 2020

11u55 0 Kluisbergen Oppositiepartij CD&V+ stelt zich in Kluisbergen vragen bij de hoeveelheid bomen die gekapt wordt in het Kluisbos. Volgens de partij zijn veel inwoners ongerust omdat er ondertussen veel bomen geveld zijn, maar het Agentschap Natuur en Bos (ANB) stelt gerust: “De ingrepen zijn noodzakelijk om meer variatie in het bos te brengen”.

“Verschillende inwoners van Kluisbergen hebben ons gesignaleerd dat er veel en ook goede bomen worden gekapt in het Kluisbos”, zegt Jean-Paul Martin. “Nochtans waren er in het bosbeheerplan 2018-2019 geen kappingen meer gepland, dus ik begrijp de bezorgdheid van de mensen.”

Schepen Lode Dekimpe (Gemeentebelangen) is op de hoogte van de kappingen. “Het ANB neemt het beheer van het Kluisbos waar voor de gemeente. Het zal nog tot eind januari kappingen uitvoeren die gepland stonden.” Volgens de schepen heeft de exploitant die de bomen moet verwijderen wel schade veroorzaakt in het bos. “Het Agentschap Natuur en Bos heeft hen daarvan op de hoogte gebracht en ze zullen de schade moeten herstellen”, benadrukt Dekimpe.

Meer diversiteit

Het Agentschap Natuur en Bos bevestigt dat het vellen van bomen in het Kluisbos niet buiten proportie is. “De kappingen verlopen volgens een goedgekeurd beheerplan”, zegt Xavier Coppens, regiobeheerder voor het Agentschap Natuur en Bos. “De dunningen in het Kluisbos zijn noodzakelijk omdat het bos voor ongeveer 95 procent uit beuken bestaat. Die zijn na de wereldoorlogen aangeplant als herstelmaatregel omdat de bezetter de bossen had leeggeroofd. De beuken zijn dus ook bijna allemaal even oud, wat het bos minder bestand maakt voor invloeden van buitenaf en klimaatverandering. We zijn daarom al 15 jaar bezig met ingrepen om in het Kluisbos meer soorten bomen te laten groeien en meer variatie aan te brengen. We vellen hiermee trouwens geen oordeel over de esthetische waarde van de bomen. Zo’n beuk met daaronder hyacinten, dat is natuurlijk mooi. Alleen niet ideaal voor de biodiversiteit. Ik kan dus wel begrijpen dat het pijn doet om te zien dat er bomen geveld worden, maar het is noodzakelijk. Het is wel zo dat er tegenwoordig een maatschappelijke druk is om overal in Vlaanderen minder bomen te kappen. Er worden vragen gesteld bij de noodzaak om ons hout te exporteren naar het buitenland. Het ANB volgt die discussie verder op.”