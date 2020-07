Omloop Kluisbergen stippelt nieuwe wandelroutes uit Lieke D'hondt

21 juli 2020

12u56 3 Kluisbergen Grote georganiseerde wandeltochten kunnen deze zomer niet doorgaan door de coronamaatregelen. Omloop Kluisbergen ziet daardoor de jaarlijkse zomerwandeling in juli geannuleerd en ook in augustus en september zal er op wandelgebied veel wegvallen. Toch blijft wandelen mogelijk, dankzij een gloednieuw tijdelijk wandelparcours van Omloop Kluisbergen.

“Op initiatief van ons lid en medewerker Rudy Baele hebben we besloten om in navolging van andere wandelclubs in onze gemeente een tijdelijk wandelparcours uit te stippelen”, vertelt Gaby Roelens. “Het parcours staat open voor leden en andere wandelaars. Op die manier kunnen de wandelaars individueel of in kleine groepjes hun hobby beoefenen in de mooie omgeving van het Kluisbos.”

Het wandelparcours is helemaal bewegwijzerd en start aan het recreatieoord Kluisbos in de Poletsestraat 59 in Ruien. Er is keuze tussen een route van 9 en 15 kilometer. “Het eerste deel gaat voornamelijk door het Kluisbos en is voor de twee afstanden hetzelfde. De route van 15 kilometer gaat verder door Ruien tot aan de Schelde en terug. De wandelaars passeren tal van horecazaken waar ze kunnen genieten van een deugddoende verfrissing”, geeft Gaby nog mee.