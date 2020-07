Nu al pop-up, straks volwaardig eetcafé: Glenn (50) ruilt bouwbedrijf voor Eetcafé De Fazant Lieke D'hondt

15 juli 2020

17u37 10 Kluisbergen Na jaren werken in de bouwsector opent Ronsenaar Glenn Verledens (50) in Kluisbergen zijn eigen eetcafé De Fazant. “Door te koken in de horecazaken van vrienden heb ik het gevoel gekregen dat het wel gaat lukken”, vertelt hij.

Glenn Verledens opent in het najaar samen met zijn kinderen Britt en Gill en ex-vrouw Sophia De Smet eetcafé De Fazant in de Poletsestraat in Kluisbergen. Een hele carrièreswitch, maar dan toch ook weer niet. “In 1999 heb ik het bouwbedrijf van mijn vader overgenomen, maar de laatste jaren had ik er om verschillende redenen mijn buik van vol. Enkele jaren geleden heb ik de zaak daarom verkocht. Daarna ging ik vaak helpen bij vrienden in horecazaken, want een passie voor koken heb ik altijd gehad. Veel vrienden spoorden me aan om iets met dat koken te doen en door te helpen in horecazaken kreeg ik het gevoel dat dat niet zo moeilijk zou zijn. Ik begon te zoeken naar een geschikt pand en kwam al snel hier in Kluisbergen uit. Als Ronsenaar kom ik graag in deze gemeente en dit pand was vroeger al een horecazaak. Het is dus uitermate geschikt voor ons. We behouden de authenticiteit van het pand, maar we frissen het wel een beetje op. Er komt ook een nieuwe keuken en als ik al een beetje mag dromen, dan splitsen we over enkele jaren het restaurant en café op en nemen we het bijgebouw in gebruik als café.”

Wandelaars en fietsers

Het zal Glenn zelf zijn die achter de kookpotten plaatsneemt. “We zullen vooral comfortfood serveren. Dat kan gaan van pasta’s tot ovenschotels en salades, maar we zullen ook regelmatig voor suggesties zorgen.” Glenn hoopt in Eetcafé De Fazant ook veel wandelaars en fietsers te mogen ontvangen. “De ligging is daarvoor ideaal, vlakbij het Kluisbos. Een etentje in De Fazant zal dus perfect te combineren zijn met een uitstap naar het bos.

Pop-up

Op de officiële opening van het café en restaurant is het nog wachten tot het najaar, maar op zonnige dagen kan je wel al kennismaken met Eetcafé De Fazant op het pop-up terras. “Behalve wat beplanting hebben we aan het terras niet veel veranderd, dus dat was snel klaar. Daarom hebben we besloten om het terras nu al open te doen op zonnige dagen, meestal op vrijdag, zaterdag of zondag. De klanten kunnen er al kennismaken met de zaak en tapas en andere kleine hapjes bestellen.”

Wie zin heeft om langs te gaan bij De Fazant, kan op de Facebookpagina en op Instagram checken of het terras open is.