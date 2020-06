Nog wat poetsen en het is zover: Recreatieoord Kluisbos gaat maandag opnieuw open met extra werknemer Lieke D'hondt

05 juni 2020

16u53 0 Kluisbergen In Recreatieoord Kluisbos is de afgelopen drie maanden niet stilgezeten. Uitbaters Jurgen De Turck en Manuella Desmet zijn dan ook blij dat ze maandag opnieuw de deuren mogen opendoen. “Of het rendabel zal zijn weten we nog niet, maar langer sluiten is geen optie.”

Het was een dikke streep door de rekening van het recreatieoord, de lockdown als gevolg van het coronavirus. Maar liefst 1.700 overnachtingen in Villa Vogelsanck moesten geannuleerd worden, evenementen in het recreatieoord konden niet doorgaan en de bezoekers van het café moesten noodgedwongen thuisblijven.

Tafels uiteen en barkrukken weg

Uitbater Jurgen De Turck ging dan maar aan de slag op het lege domein om het nog wat op te waarderen. “We hebben beneden nu een nieuw terras en een zandbak”, vertelt hij. “En ondertussen zijn we ook bezig om alles in orde te zetten voor de opening. Er moet nog wat gepoetst worden en de tafels komen op anderhalve meter van elkaar te staan. De barkrukken aan de toog zullen ook nog verdwijnen, want het is helaas niet meer toegestaan om daar te zitten.”

We hebben zelfs iemand extra aangenomen om vanaf volgende week te helpen. Dat is een extra kost, maar onze aanwinst zal van pas komen: de mensen bedienen aan tafel, alles ontsmetten... er zal werk genoeg zijn Uitbater Jurgen De Turck

Maandag verwacht Jurgen alvast de eerste klanten in het café. “De vaste gasten zullen zeker langskomen, maar voor het overige is het wat afwachten. We weten dus nog niet of het rendabel zal zijn, maar langer sluiten is geen optie. We hebben bewust voor de horeca gekozen, dus we doen verder. We blijven investeren en we hebben zelfs iemand extra aangenomen om vanaf volgende week te helpen. Dat is een extra kost, maar onze aanwinst zal van pas komen: de mensen bedienen aan tafel, alles ontsmetten... er zal werk genoeg zijn. Bovendien is het een voordeel om onze nieuwe kracht op een rustig moment in te werken, met het oog op een drukkere periode in de zomer. Daar hopen we op. We hebben alvast reservaties voor Villa Vogelsanck, dus we denken dat dat wel goed komt. We bekijken ook of we een paar kleinere activiteiten kunnen organiseren.”