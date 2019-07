Nieuwe voetpaden en asfalt voor Kerkstraat en Stationsstraat Lieke D'hondt

02 juli 2019

16u02 0 Kluisbergen De Kerkstraat en Stationsstraat in Kluisbergen staan voor een periode van wegenwerken. Het gemeentebestuur vernieuwt samen met het Agentschap Wegen en Verkeer het asfalt en de voetpaden tussen de N8 en de Parklaan.

Een deel van de N36 zal voor de wegenwerken sluiten vanaf 5 augustus tot het einde van de maand. Er zal een omleiding voorzien zijn via de N8, de Pontsraat en de Parklaan. Tijdens de eerste fase van de werken blijft Ruien bereikbaar via de Kerkstraat en de Molenstraat. In de tweede fase is de Molenstraat afgesloten en moet het verkeer via de Zonnestraat naar Ruien. In fase drie sluit de aannemer het kruispunt met de Zonnestraat af. Het verkeer kan wel terug via de Molenstraat rijden. In de laatste twee fasen verlaat je Ruien via de Molenstraat, Manillestraat en Kontrijnstraat.

Alle info over de werken en omleidingen op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer.