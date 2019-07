Nieuwe trottoirs en wegdek voor Kerkstraat Ronny De Coster

15 juli 2019

07u03 0 Kluisbergen Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt samen met de gemeente Kluisbergen het asfalt en de voetpaden van de Kerkstraat (N36) in Kluisbergen. De werfzone start aan de N8 en loopt tot de Parklaan. De werkzaamheden beginnen op 5 augustus en lopen tot eind augustus. Gedurende de werken wordt de Kerkstraat afgesloten en moet verkeer omrijden. Ruien blijft steeds bereikbaar.

Het wegdek en de voetpaden van de Kerkstraat zijn aan vernieuwing toe. Vanaf 5 tot eind augustus gaat de aannemer aan de slag om de voetpaden en de rijweg vanaf de N8 tot en met het kruispunt met de Parklaan te vernieuwen. De werfzone start aan de N8 en loopt tot de Parklaan.

N36 afgesloten

"In de eerste fase vernieuwt de aannemer alle voetpaden, in de tweede en derde fase volgt de asfaltering van de rijweg", verduidelijkt Sylvie Syryn, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.

"Tijdens de volledige duur van de werkzaamheden is de Kerkstraat afgesloten en moet er omgereden worden via de Oudenaardebaan (N8), de Pontstraat en de Parklaan. De omleiding geldt voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Voor verkeer van en naar Ruien gelden per fase verschillende omleidingen. Zo blijft ook Ruien steeds bereikbaar", garandeert Syryn.

(DCRB)