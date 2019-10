Natuurwandeling tijdens Nacht van de Duisternis Lieke D'hondt

09 oktober 2019

14u14 1 Kluisbergen Het gemeentebestuur van Kluisbergen organiseert in samenwerking met Natuurpunt, de Minaraad en het comité voor Toerisme een avondlijke natuurwandeling tijdens de Nacht van de Duisternis op 19 oktober.

Ervaren gidsen zullen de deelnemers van de natuurwandeling begeleiden in deelgemeente Kwaremont. Als het weer het toelaat, eindigt de wandeling met een muzikale vuurshow. Na afloop zijn de wandelaars welkom in wielercafé ’t Juiste Verzet om de avond samen af te sluiten.

De wandeltocht ter gelegenheid van de Nacht van de Duisternis start op 19 oktober om 18.30 uur aan café ’t Juiste Verzet in de Broektestraat 11 in Kluisbergen. De deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Dat kan tot 15 oktober via milieu@kluisbergen.be of telefonisch op 055/23.16.43 met de vermelding van het aantal volwassenen en kinderen.