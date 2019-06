Na bezwaar van Omer Wattez: CD&V stuurt brief naar provincie om te pleiten voor de economische ontwikkeling van de site in Ruien Lieke D'hondt

28 juni 2019

14u06 3 Kluisbergen CD&V wil dat in Kluisbergen de site van de oude elektriciteitscentrale verder wordt ontwikkeld. Die plannen lopen momenteel vertraging op omdat Milieufront Omer Wattez een beroepsprocedure is gestart tegen de bouw van een magazijn van Samsonite.

Omer Wattez wil de ontwikkeling van de site van de oude elektriciteitscentrale in Ruien tegenhouden om er natuur- en landbouwgebied van te maken. De zone zou volgens hen kunnen dienen als compensatie voor de illegale industriezone Coupure in Oudenaarde. Oppositiepartij CD&V mengt zich nu ook in het debat en kiest de kant van meerderheidspartij Gemeentebelangen. “Ook wij willen dat de site opnieuw ontwikkeld wordt”, zegt Brecht Lietar. “Dat is belangrijk voor de economische ontwikkeling van onze gemeente, want de compensatieregeling na de sluiting van de elektriciteitscentrale loopt af.”

Ontsluitingsweg

Een ander belangrijk punt voor CD&V is de beloofde nieuwe ontsluitingsweg. Global Herpelgem, de ontwikkelaar van de site, is van plan om een nieuwe weg aan te leggen tussen de rotonde in Ruien en de N8 in Berchem. “Wij vrezen dat de nieuwe weg er niet komt als de site niet ontwikkeld mag worden”, zegt Lietar. “Nochtans heeft Kluisbergen de weg nodig om zowel Ruien als Berchem te ontlasten en het zwaar verkeer om te leiden.”

CD&V heeft tijdens de jongste gemeenteraad aangekondigd dat ze een brief wil schrijven naar de provincie om hun standpunt te duiden. “We hopen dat de brief een verschil kan maken tijdens de hoorzitting van de beroepsprocedure.” Oppositiepartij N-VA steunt het initiatief. Net als meerderheidspartij Gemeentebelangen wil de partij dat de site opnieuw wordt ingevuld.