My Groovy Sisters brengen jubileumconcert Groovy Angels in zaal De Brug Lieke D'hondt

30 september 2019

16u42 0 Kluisbergen My Groovy Sisters brengt op zaterdag 12 oktober om 20.15 uur ‘Groovy Angels’ in zaal De Brug in Kluisbergen. De groep bestaat uit 12 zangeressen die onder leiding van jazz-zangeres Ilse Duyck een showconcert brengen met a capellamuziek, akoestische liedjes en soulklassiekers.

My Groovy Sisters viert dit jaar haar tiende verjaardag en brengt daarom een jubileumprogramma op de planken. In de shows zitten verwijzingen naar Aretha Franklin en de girlpower van Charlie’s Angels verwerkt. Kaarten voor Groovy Angels kosten 10 euro en zijn te reserveren via cultuur@kluisbergen.be of op het nummer 055/23.16.19.