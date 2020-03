Muziekcafé Het 7de Zegel maakt doorstart Lieke D'hondt

17u14 0 Kluisbergen Muziekkroeg Het 7de Zegel in Ruien (Kluisbergen) zit in een nieuw kleedje. Met live-optredens werd het nieuwe interieur afgelopen weekend extra in de verf gezet.

“Tot voor kort waren we meer een traditionele bruine kroeg, maar nu profileren we ons als muziekcafé”, zegt uitbater Patrick Fostier over de heropening. Dat de focus op muziek ligt, is duidelijk te zien aan het interieur: aan de muren hangen verschillende memorabilia van diverse muziekgroepen. Er zullen ook regelmatig optredens te horen en te zien zijn in het café. Dit weekend was het onder andere de beurt aan Safe Mountains, een lokale groep die in Het 7de Zegel een kans krijgt. “Voor ons is dit echt een thuismatch”, vertelt drummer Wout Ysebaert. “Het is niet altijd simpel om in een klein café op te treden, maar we vinden het wel heel plezant.” Voor Safe Mountains, een ludieke vertaling van ‘Kluisbergen’, zijn optredens in het muziekcafé een mooie kans. “We hopen dat we met optredens als deze in Het 7de Zegel kunnen doorbreken en we overal in Vlaanderen geboekt worden. Je kan ons een beetje vergelijken met een goedkopere versie van Les Truttes”, zegt zanger Peter Elebaut.