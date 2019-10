Muziek, poëzie en verhalen op kerkhof Ruien tijdens Reveil Lieke D'hondt

30 oktober 2019

16u22 1

De begraafplaats in Ruien (Kluisbergen) is op vrijdag 1 november het decor voor Reveil. De Koninklijke Harmonie Vlaamse Ardennen, Erfdeel Kluisbergen en de afdeling Woord van de Kunstacademie brengen er om 17 uur verhalen, muziek en poëzie. Reveil is een initiatief dat op verschillende kerkhoven in Vlaanderen wordt georganiseerd. Bij zonsondergang worden de vele vergeten verhalen die op het kerkhof begraven liggen, geëerd.