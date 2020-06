Milieufront Omer Wattez wil dat gerooide sleedoornhaag in volle glorie hersteld wordt Lieke D'hondt

02 juni 2020

14u50 0 Kluisbergen De sleedoornhaag aan de Waaiberg in Kluisbergen is gerooid. De 65 meter lange haag was volgens kenners nochtans de mooiste van de gemeente. De haag ging zonder vergunning tegen de vlakte en is daarom opnieuw aangeplant. Al vindt Milieufront Omer Wattez (MOW) dat dat herstel niet ver genoeg gaat.

“De sleedoornhaag stond in VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk, red.) en is in het najaar van 2019 zonder vergunning gerooid”, zegt Joost Elet van het Milieufront Omer Wattez. “De Natuurinspectie is ter plaatse geweest, maar het ziet er toch niet naar uit dat de sleedoornhaag in volle glorie terugkomt. Natuurliefhebbers hebben nochtans in het najaar van 2019 een klacht ingediend om natuurherstel te bekomen.”

33 sleedoornplantjes

Dat herstel is er slechts deels gekomen. De sleedoornhaag is vervangen door een haagbeuk, maar er zijn ook 33 sleedoornplantjes aangeplant. Het MOW wil dat het aantal plantjes nog fors omhoog gaat. “We hebben voorgesteld om een nieuwe haag van 180 tot 240 plantjes aan te leggen. Zowel de Natuurinspectie als de eigenaar van het domein leken daarmee in te stemmen, maar na de aanplant van 33 plantjes is het dossier afgesloten”, stelt Elet vast.

Het MOW wil mensen die in VEN-gebied wonen waarschuwen. “Bomen en struiken in VEN-gebied mogen niet zonder vergunning aangetast worden. Wie twijfelt contacteert best de milieudienst van de gemeente of kan opzoekingswerk doen op www.geopunt.be.”