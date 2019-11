Milieufront Omer Wattez stapt naar Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen ontwikkeling site oude elektriciteitscentrale Lieke D'hondt

13 november 2019

15u40 1 Kluisbergen Milieuvereniging Milieufront Omer Wattez (MOW) stapt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de bouw van een nieuw magazijn van reiskofferfabrikant Samsonite op de site van de voormalige elektriciteitscentrale in Ruien te verhinderen. Het MOW wil dat de site geen bedrijventerrein wordt.

De actie van Milieufront Omer Wattez heeft alles te maken met een ander bedrijventerrein in Oudenaarde: De Coupure. Voor dat terrein moest er een compensatie komen in de Scheldevallei, maar die is nooit gerealiseerd. De milieuvereniging wil eerst garanties dat die er wel komen, vooraleer een andere zone in de Scheldevallei wordt ontwikkeld als bedrijventerrein. “De procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is eigenlijk een voorzorgsmaatregel. Onze gesprekken met de provincie en gemeente blijven lopen”, zegt Davy De Groote van het MOW. “We hebben een goed gevoel bij die gesprekken, maar we hebben garanties nodig. Een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan enkel binnen een bepaalde termijn, dus het is logisch dat we ermee verdergaan. Op het moment dat we voldoende garanties hebben, kunnen we de procedure nog stopzetten.”

De betrokken partijen bekijken ondertussen verschillende scenario’s voor de compensatie van bedrijventerrein De Coupure. Het is nog afwachten welke dat zijn.