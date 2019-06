Milieufront Omer Wattez in beroep tegen bouw magazijn op site van gesloopte elektriciteitscentrale, vakbond ACV ontgoocheld Lieke D'hondt

04 juni 2019

16u23 0 Kluisbergen Vakbond ACV maakt zich zorgen om de beroepsprocedure die Milieufront Omer Wattez (MOW) heeft ingediend tegen de bouw van een magazijn van Samsonite op de site van de ondertussen afgebroken elektriciteitscentrale in Ruien (Kluisbergen). “Dit zou nochtans ideaal zijn om duurzame werkgelegenheid te creëren.”

“Het is al negen jaar geleden dat de sluiting van de centrale in Ruien werd aangekondigd”, vertelt Michel Roman van ACV. “Twee jaar geleden gingen de koeltoren en de drie schoorstenen tegen de vlakte en werden maatregelen genomen om de site op termijn opnieuw geschikt te maken voor bedrijven. Geen overbodige luxe, want met het verdwijnen van de elektriciteitscentrale ging ook heel wat werkgelegenheid verloren in Kluisbergen. Onze verbazing is dan ook groot dat de stichting Omer Wattez beroep heeft ingediend tegen de bouwvergunning voor een magazijn van Samsonite.”

Geen natuur

Het ACV vindt vooral de motivering van Omer Wattez vreemd. “Het beroep is ingediend omdat de industriezone Coupure in Oudenaarde volgens Omer Wattez illegaal zou zijn. De site in Kluisbergen is evenwel een klasse 1-industriegebied en geen landbouw- of natuurgebied. Eigenlijk staat er niets in de weg om de site een nieuwe invulling te geven, behalve dit principiële beroep. De invulling van de site is een unieke kans om duurzame werkgelegenheid te creëren en de klap die de streek te verwerken kreeg bij de sluiting van de centrale om te buigen in nieuwe tewerkstelling. Er moet bovendien geen bos gekapt worden of een natuurgebied geschonden worden, want dat is er niet.”

Historische fout

Milieufront Omer Wattez laat weten dat het niet tegen extra tewerkstelling is, maar de organisatie wil dat zien op plaatsen die daar meer geschikt voor zijn. “Het is een historische vergissing geweest om in de jaren 60 de elektriciteitscentrale te bouwen in een valleigebied. Dat is een groene ader en is niet alleen belangrijk voor natuur en landbouw, maar ook voor recreatie zoals fietsers en voetgangers”, reageert het MOW. “Na de sloop van de centrale is de open ruimte enigszins hersteld, dus het zou ideaal zijn om de site terug te geven aan natuur en landbouw. Voor industrie zijn er geschiktere locaties buiten de vallei.”

Valleigebied

Het Milieufront verwijst ook naar industriezone De Coupure in Oudenaarde. “Ook dat ligt in valleigebied, maar de Raad van State heeft de vergunning al drie keer vernietigd. Eén van de redenen is dat er geen compensatie is voor de verloren natuur. Het zou logisch zijn als de site in Ruien daarvoor wordt gebruikt. Een andere mogelijkheid is het afbreken van bestaande bedrijven, maar dat zou veel meer schade aanrichten en meer geld kosten.”

Het Milieufront verwacht na de zomer een antwoord op haar beroepsprocedure. Nadien kunnen de betrokken partijen nog naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen.