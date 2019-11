Mathis maakt viergeslacht compleet bij familie Haeck Lieke D'hondt

23 november 2019

13u46 0 Kluisbergen Feest bij de familie Haeck in Kluisbergen. De kleine Mathis maakt in de familie een viergeslacht compleet met papa Jelle (29), opa Marc (61) en overgrootvader Michel (95).

“Mathisje was voorzien voor 27 oktober 2019, maar kwam vijf weken en twee dagen eerder op de wereld”, vertelt zijn mama Ymke Vandekerkhove. “Na drie weken couveuse mocht hij eindelijk naar huis. Hij is ons eerste kindje en ook het eerste kleinkind voor de oma’s en opa’s langs papa’s en mama’s kant.” Mathis woont met zijn mama en papa in Kluisbergen. Overgrootvader Michel woont in Rugge (Avelgem)