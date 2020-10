Liefdesverdriet in de cel: gedetineerde geeft opdracht om auto en woning van liefdesrivaal in brand te steken LDO

Liefdesverdriet in de cel: gedetineerde geeft opdracht om auto en woning van liefdesrivaal in brand te steken

09 oktober 2020

15u30 2 Kluisbergen "Ik wilde hem een lesje leren", met die uitleg verklaart T.W. (37) uit Oudenaarde waarom hij vanuit de gevangenis de opdracht heeft gegeven de auto en de woning van een man uit Kluisbergen in brand te steken. "Hij had een relatie met mijn vriendin en toen ik dat ontdekte, stortte mijn wereld in."

Op 16 en 17 december 2019 krijgt een man uit Kluisbergen ’s nachts ongewenst bezoek van enkele mannen. Ze steken eerst zijn Fiat in brand en proberen de nacht nadien hetzelfde te doen met zijn huis. De woning vat gelukkig geen vuur, omdat de aangestoken worteldoek na enkele minuten vanzelf dooft: de wind zat niet goed. Al snel blijkt dat de daders werken in opdracht van T.W., een gekende drugdealer die een straf van 14 jaar en 9 maanden uitzit. “Hij wilde het slachtoffer een lesje leren omdat die een relatie had met zijn vriendin”, zet de procureur uiteen. “Hij liet iemand het adres van het slachtoffer achterhalen en stuurde de uitvoerders er op af. Het was een ware afrekening, zoals in een film.” Het parket vordert voor de opdrachtgever een celstraf van acht jaar. De vier andere beklaagden riskeren straffen tussen 1 en 6 jaar, allemaal voor brandstichting bij nacht en voor bendevorming.

Foute beslissing

“Het is een bijzonder triestig verhaal”, zegt de advocaat van de opdrachtgever. “Wanneer mijn cliënt het overspel van zijn vriendin ontdekt, is dat een zware slag. Verziekt door de vier gevangenismuren waar hij al enkele jaren verblijft, neemt hij de foute beslissing om wraak te nemen. Ondertussen heeft hij wel al contact gehad met het slachtoffer en heeft hij zijn spijt kunnen uitdrukken.” De advocaat vraagt om geen al te zware straf op te leggen. “Als hij nu acht jaar cel krijgt bovenop zijn huidige straf, wordt zijn situatie uitzichtloos. Ik vraag aan de rechtbank om hem toch nog een perspectief op de toekomst te geven.”

De vijf beklaagden kennen hun straf op 23 oktober.