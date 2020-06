Licht op groen voor nieuwe ontsluitingsweg tussen Ruien en Berchem Lieke D'hondt

10 juni 2020

14u18 1 Kluisbergen De nieuwe ontsluitingsweg die het zwaar verkeer tussen Ruien en Berchem uit de dorpskernen moet halen, zal nog dit jaar aangelegd worden. De weg zal starten aan de rotonde aan de voormalige elektriciteitscentrale in Ruien en aansluiten op de nieuwe rotonde in Berchem die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat aanleggen.

De herontwikkeling van de terreinen van de voormalige elektriciteitscentrale in Ruien brengt ook een nieuwe ontsluitingsweg met zich mee. De aanleg ervan liet even op zich wachten omdat Milieufront Omer Wattez bezwaren heeft ingediend tegen de plannen van verschillende bedrijven die zich in de industriezone willen vestigen. Ondertussen heeft ontwikkelaar Global Herpelgem toch beslist om de weg aan te leggen. “De bouwvergunning en de aanbesteding van de ontsluitingsweg zijn goedgekeurd”, zegt Philippe Willequet, naast burgemeester ook bestuurder van Global Herpelgem. “De nieuwe weg is nodig voor het vlotte verkeer van de bedrijven die zich op de site zullen vestigen, maar zal ook een oplossing bieden voor de verkeersproblematiek in het centrum van Berchem en bijdragen tot een kwaliteitsvol en leefbaar Berchem.”

De voorbereidende werken aan de rotonde in Berchem zullen op maandag 15 juni starten. Na het bouwverlof zullen de effectieve werken aan zowel de rotonde als de ontsluitingsweg van start gaan. Als alles goed gaat, moet de nieuwe weg één jaar later klaar zijn voor gebruik.