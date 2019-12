Leerlingen Vrije School Ruien tonen warm hart en schenken 550 euro aan De Vrolijke Kring Lieke D'hondt

11u36 0 Kluisbergen De leerlingen van de Vrije School Ruien in Kluisbergen hebben op de laatste schooldag van 2019 getoond hoe warm ze wel zijn. In plaats van te dromen van de kerstcadeautjes die weldra onder de kerstboom liggen, schenken ze 550 euro aan De Vrolijke Kring in Ronse voor De Warmste Week.

Een maand geleden kwamen de mensen van armoedeorganisatie De Vrolijke Kring langs in VBS Ruien om hun organisatie toe te lichten. Nadien hebben de leerlingen besloten geld in te zamelen voor De Vrolijke Kring. De centjes van hun klassiek kerstgeschenkje schonken ze weg. Leen Vandenhaute mocht de cheque van 550 euro in ontvangst nemen. De leerkrachten en directrice Christiane Wilpart zijn bijzonder trots op de vrijgevigheid van hun leerlingen.