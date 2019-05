Leerlingen laten zich onderdompelen in techniek op Techniekacademie Lieke D'hondt

De leerlingen van de techniekacademie in Kluisbergen hebben hun diploma’s in ontvangst genomen. De jongens en meisjes lieten zich in 12 sessies onderdompelen in de wereld van techniek en STEM. Ze werden door hun begeleiders uitgedaagd om problemen uit hun leefwereld op te lossen met techniek. Ze leerden onder meer hoe ze een periscoop kunnen maken, gingen aan de slag met geurende badproducten en gingen op bedrijfsbezoek.