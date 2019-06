Landelijke Gilde viert honderdste verjaardag op de boerderij

Lieke D'hondt

21 juni 2019

15u07 4 Kluisbergen Feest bij de Landelijke Gilde in Kluisbergen: de vereniging bestaat honderd jaar en viert dat met de tiende Hoevehappening bij Marc en Trees Callebaut aan de voet van de Paterberg. Er staan onder meer wandelingen, een tractorzegening, barbecue en oldtimerrit op het programma.

In 1919 werden in Kluisbergen de eerste boerengilden opgericht om de landbouwers te verenigen en te ondersteunen na de oorlogsjaren. Zowel in Ruien, Kwaremont als Berchem bestonden op dat moment verenigingen voor landbouwers. Later zouden ze zich verenigen tot één landelijke gilde voor Kluisbergen. Het startsein om extra activiteiten te organiseren voor de leden en hun sympathisanten. Avontuurlijke wandelingen, gastsprekers, kerstboomverbrandingen, fietswijdingen en nieuwjaarsrecepties passeerden allemaal de revue, net zoals de hoevefeesten op de boerderij. Om de honderdste verjaardag van de Landelijke Gilde te vieren, organiseert de vereniging voor de tiende keer de Hoevehappening bij Marc en Trees Callebaut. “Omdat we een dubbel jubileum vieren, duurt het feest dit jaar twee dagen”, vertelt secretaris Peter Van Wambeke. “Op 29 juni start tussen 14 en 15 uur een wandeling naar verschillende hoeves in de streek waar de deelnemers iets kunnen opsteken van moderne landbouw, oude ambachten, amateurkunstenaars en de korte keten. Om 18 uur vieren we ons 100-jarig bestaan met een toespraak van onze nationale voorzitster Sonja De Becker en een optreden van de Kwaremont Brodders.” Op zondag 30 juni is er tijd voor een eucharistieviering om 10 uur, gevolgd door een zegening van oldtimer tractoren. Jeugdharmonie De Vlaamse Ardennen verzorgt nadien het aperitiefconcert en daarna steekt de Gilde de barbecue aan. Om 14 uur start de rondrit met oldtimer tractoren en doorlopend is er randanimatie op de hoeve.

Kaarten voor de barbecue zijn te verkrijgen bij de bestuursleden van de Gilde, via peter.van.wambeke@telenet.be of telefonisch bij Trees Callebaut op nummer 0476/36.08.46.