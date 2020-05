Kunstenaar Christian Silvain spant rechtszaak aan tegen Chinese kunstenaar die hem al decennialang kopieert Lieke D'hondt

02 mei 2020

14u32 0 Kluisbergen Kunstenaar Christian Silvain (70) uit Kluisbergen heeft een schadeclaim ingediend tegen de Chinese schilder en professor Ye Yongqing. Al jarenlang verdient Yongqing miljoenen met zijn kunstwerken die verdacht veel gelijkenissen vertonen met die van Christian Silvain.

Een dossier van 7.000 pagina’s, daarmee trekt kunstschilder Christian Silvain in Peking naar de rechtbank. Op de beklaagdenbank zit Ye Yongqing, een tot voor kort gerenommeerde kunstenaar, curator en professor. De man viel evenwel helemaal van zijn voetstuk toen uitkwam dat hij voor zijn schilderijen ging afkijken bij Christian Silvain. In totaal kopieerde hij voor 87 kunstwerken delen uit werken van de Kluisbergenaar. De fraudeur kreeg naar alle waarschijnlijkheid een catalogus van Silvain in handen op een expositie in Parijs, want vanaf dat moment is hij begonnen met zijn plagiaat. Gedurende drie decennia verdiende hij miljoenen met de verkoop van de schilderijen. Exemplaren gingen bij grote veilingshuizen als Sotheby’s en Christie’s de deur uit voor bedragen tot 400.000 euro. Ter vergelijking: voor een origineel exemplaar van Silvain betaal je tussen 5.000 en 15.000 euro.

Schadeclaim

Christian Silvain heeft ondertussen besloten om juridische stappen te ondernemen. “Dat is de enige manier om het plagiaat te laten stoppen”, zegt Julie De Bleeckere, voorzitster van de Stichting Silvain. “Veel mensen in China en Chinese advocaten steunen Christian Silvain. Ze zijn gechoqueerd door wat er is gebeurd en willen dat Ye Yongqing gestraft wordt.” De advocaat van Silvain, WuTao heeft ondertussen aan de rechtbank in Peking gevraagd om beslag te leggen op de villa van Yongqing. Die zou een waarde hebben tussen 17 en 20 miljoen RMB, wat neerkomt op een bedrag tussen 2,17 en 2,55 miljoen euro. De advocaat berekent ondertussen ook de effectieve schade die door de praktijken van Yongqing zijn veroorzaakt. Een ingewikkelde rekensom, aangezien soms slechts delen werden gekopieerd en op andere schilderijen meerdere gekopieerde stukken zijn samengevoegd. Wel staat vast dat we over miljoenen euro’s schade mogen spreken.

Toch is het Christian Silvain niet te doen om het geld. Als hij een schadevergoeding krijgt, zal een deel al dienen om de advocaten te betalen. Daarnaast neemt hij zich voor om een groot bedrag te schenken aan jonge kunstenaars in China.