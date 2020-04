Kruispunt Brugzavel en fietssnelweg dicht voor heraanleg Lieke D'hondt

27 april 2020

16u27 5 Kluisbergen Het kruispunt tussen de fietssnelweg en Brugzavel in Kluisbergen gaat vanaf dinsdag 28 april twee weken dicht voor doorgaand verkeer.

De provincie is bezig met het opknappen van de fietssnelweg in de spoorwegbedding en past ook de kruispunten aan. Het kruispunt met Brugzavel zal volledig heringericht worden omdat fietsers er voortaan voorrang zullen krijgen. Er zullen omleidingen voorzien zijn voor wie toch in de buurt moet zijn.