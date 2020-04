Koppel verklapt geslacht van eerste kindje tijdens ‘Ronde tegen corona’ Lieke D'hondt

05 april 2020

16u12 0

Clemence Crappé en haar vriend konden niet wachten om het geslacht van hun eerste kindje bekend te maken. En aangezien een feestje met familie en vrienden momenteel niet mogelijk is, hebben ze het dan maar verklapt aan onze helikopter tijdens de ‘Ronde tegen corona’. ‘It’s a girl’ stond in grote letters te lezen op het gras van hun tuin op de Kluisberg. Het feest moet nog even wachten, maar de familie en vrienden weten nu wel al dat ze mogen uitkijken naar een meisje.