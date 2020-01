KMO-site Careel opent de deuren in Kluisbergen: 2CV-CO uit Oudenaarde neemt loods in om activiteiten uit te breiden Lieke D'hondt

10 januari 2020

18u57 0 Kluisbergen Kluisbergen is sinds vrijdag een nieuwe kmo-zone rijker. Op de voormalige terreinen van bouwbedrijf Van Maercke aan de Oudenaardebaan heeft Global Estate Group dertig units opgetrokken waar kleine en middelgrote ondernemingen hun intrek zullen nemen. 2CV-CO is één van de bedrijven die er vanaf nu een unit inneemt.

2CV-CO is geen onbekende in de regio. Het verhuurbedrijf dat onder meer Deux Chevaux-wagens verhuurt is gevestigd in Pladutse in Oudenaarde, maar breidt nu uit naar Kluisbergen. “Onze locatie in Pladutse is te klein geworden omdat we geïnvesteerd hebben in extra wagens”, vertelt zaakvoerder Luk Derde. “We hebben er nu 28 en we hebben te weinig plaats om alle auto’s te stallen in de winter. Bovendien is onze werkplaats nu gevestigd in een oude koeienstal die niet winddicht en verwarmd is. Op de nieuwe locatie hoeft onze mecanicien geen kou meer te lijden, want hier is de ruimte wel verwarmd.” Luk Derde ging bewust op zoek naar een locatie dichtbij Oudenaarde. “We wilden niet te ver uitwijken, want de verhuur en de teambuildings blijven we vanuit Pladutse organiseren.”