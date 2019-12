Kluisbergenaren doen portemonnee open voor goede doelen: Warmste Weekend is groot succes Lieke D'hondt

08 december 2019

17u36 0 Kluisbergen Kluisbergen heeft zich het afgelopen weekend van haar warmste kant laten zien. De gemeentediensten hebben samen met verschillende verenigingen en handelaars geld ingezameld voor de Warmste Week. De opbrengst gaat naar verschillende goede doelen zoals Kom op tegen Kanker, het Kinderkankerfonds en vzw Integratio.

Een bezoekje brengen aan de Brugzavel in Kluisbergen stond dit weekend garant voor veel sfeer en gezelligheid, sportieve uitdagingen en muzikale intermezzo’s. Voor het tweede jaar op rij organiseerden de gemeentediensten een festival om gezamenlijk zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de Warmste Week. “En of het een succes was. Zaterdagavond alleen al, stond het hele plein hier vol”, zegt Eline Spileers. “Sommige standhouders waren zelfs bijna helemaal uitverkocht. Dankzij de brandweer was er voortdurend veel sfeer. Zij hadden een luchtballonmand mee en verwarmden de bezoekers regelmatig met een mooie vlam.”

De opbrengst van alle activiteiten van de gemeente gaat naar Kom op tegen Kanker. “We hebben dat doel gekozen omdat iedereen wel iemand kent in zijn of haar vriendenkring of familie die moet afrekenen met kanker. Het leek ons daarom mooi om alle opbrengst aan Kom op tegen Kanker te schenken.” Ook wielervereniging ‘t Kwa Verzet besloot Kom op tegen Kanker te steunen. Zij deden dat met een sportief initiatief: 24 uur fiets op rollen met het programma Zwift. “We hebben vijf fietsen opgesteld en er zijn een veertigtal fietsers die elkaar aflossen”, zegt Wim Vanhaesebroeck. “Niet alleen de leden van ‘t Kwa Verzet steunen onze actie, ook andere Kluisbergenaars zijn de afgelopen uren op de fiets gesprongen.”

Disneyliedjes en cookiejars

Andere verenigingen en handelaars kiezen zelf hun goede doelen uit. De gemeentelijke basisschool De Start koos als goed doel vzw Integratio, dat zich inzet voor kinderen en volwassenen die aan een uiterst zeldzame ziekte lijden. De vereniging wil helpen om de financiële onzekerheid van de patiënten te verminderen en koopt bijvoorbeeld rolstoelen of bakfietsen aan. Ook de integratie in de maatschappij van mensen met een zeldzame ziekte is een doel van Integratio. De leerlingen van GBS De Start zamelen geld in met twee concerten in zaal De Brug waar verschillende liedjes van Disney de revue passeren. “We vinden het belangrijk om mensen te steunen die nergens anders steun vinden”, zegt Hilde Hanssens van de ouderraad van GBS De Start. Zij steunen de leerlingen van hun school door ten voordele van Integratio lekkers te verkopen in een chalet op de kerstmarkt.

Tina Verschuere verkoopt dan weer cookiejars, chocomelkjars en marshmallows ten voordele van het CIG Huis ter Leye in Kortrijk. “We vangen kinderen op die in een problematische opvoedingssituatie verkeren”, legt Tina uit. “Omdat onze voorziening eigenlijk te klein is, bouwen we momenteel een nieuwbouw in Kortrijk. Het geld dat we hier inzamelen, gaat daarnaartoe. We willen met de opbrengst een watergeul bouwen zodat de kinderen echt kunnen ravotten. Velen mogen dat niet van hun ouders omdat ze daarna bijvoorbeeld in bad moeten, maar kinderen moeten zich af en toe eens vuil kunnen maken.”