Kluisbergen viert Vlaamse feestdag met aperitiefconcert Lieke D'hondt

04 juli 2019

14u17 0

De gemeente Kluisbergen viert de Vlaamse feestdag met een aperitiefconcert in de tuin van het gemeentehuis. Dit jaar vindt het concert plaats op zondag 7 juli, vanaf 11 uur. De Kluisbergse groep Folky Towers komt klassiekers van onder andere Will Tura, Walter De Buck en Yevgeni zingen, iedereen is uitgenodigd om uit volle borst mee te zingen.