Kluisbergen trekt 500.000 euro uit voor kunstgrasveld aan Parklaan: “Clubs beslissen zelf over werking, maar gemeente kiest hoe en waar ze investeert” Lieke D'hondt

02 december 2019

16u12 0 Kluisbergen Het gemeentebestuur van Kluisbergen wil een nieuw kunstgrasveld aanleggen op de plaats waar nu de oefenterreinen van voetbalclub Kluisbergen Sportief liggen. Ook KFC Kluisbergen zal gebruik kunnen maken van het terrein waarvoor de gemeente 500.000 euro vrijmaakt. “Maar een opgelegde fusie is niet aan de orde”, zegt schepen van Sport Lode Dekimpe (Gemeentebelangen).

Het gemeentebestuur van Kluisbergen besliste in de vorige legislatuur om wat het voetbal betreft niet meer te investeren in twee locaties. De clubs Kluisbergen Sportief in Berchem en KFC Kluisbergen in Ruien zouden moeten gaan samenwerken op gebied van het jeugdvoetbal vooraleer er nieuwe investeringen kwamen op de terreinen, die allebei eigendom van de gemeente zijn.

In de huidige legislatuur is beslist dat het gemeentebestuur enkel nog zal investeren in de site waar momenteel Kluisbergen Sportief speelt, op de Parklaan in Berchem. “Investeren in twee verschillende locaties zal nooit hetzelfde resultaat hebben als wanneer we inzetten op één locatie”, verduidelijkt schepen Dekimpe. De gemeente trekt alvast 500.000 euro uit voor de aanleg van een kunstgrasveld waar de ploegen kunnen trainen en de jeugd wedstrijdjes kan spelen. Dat moet een einde maken aan de modderproblemen waardoor er vaak moeilijk getraind kon worden.

“We hoeven als gemeentebestuur niet te bepalen hoe de clubs hun werking moeten organiseren. Ze mogen gerust elk hun eigen weg gaan, maar wij zijn wel verantwoordelijk voor de investering van het gemeentegeld. We hebben beslist om op één locatie opnieuw te investeren. Dat is de Parklaan geworden. Die locatie behoort dan niet meer exclusief toe aan Kluisbergen Sportief, ook de andere club mag er gebruik van maken. Net als andere verenigingen, scholen of personen die er willen sporten op momenten dat er geen voetbalactiviteiten aan de gang zijn”, legt Dekimpe uit. De keuze voor de Parklaan komt er omdat de accommodatie daar momenteel het beste is. De terreinen liggen bovendien in het centrum van de gemeente en ze zijn makkelijk bereikbaar.

Uitbreidingsmogelijkheden

Een derde belangrijke reden om voor de locatie van Kluisbergen Sportief te kiezen en niet voor KFC Kluisbergen, is de kans op uitbreiding op langere termijn. “We hebben het idee opgevat om een masterplan uit te werken rond wonen en sport op de site van Sofinal. De Parklaan kan anders ingericht worden, met meer mogelijkheden voor wonen en sport in plaats van bedrijven. We zullen daarvoor samenzitten met de eigenaar en ontwikkelaar van de site, maar dat is een evolutie die we op lange termijn voor ogen hebben.”