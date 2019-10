Kluisbergen start met zwerfkattencampagne om populatie gezonder en kleiner te maken Lieke D'hondt

22 oktober 2019

11u28 0 Kluisbergen Kluisbergen wil de zwerfkattenpopulatie gezonder en kleiner maken. Het gemeentebestuur heeft daarom samen met vzw Rato en twee lokale dierenartsen een zwerfkattencampagne op poten gezet.

“De zwerfkatten veroorzaken in Kluisbergen veel overlast”, verduidelijkt schepen van Dierenwelzijn José Lacres (Gemeentebelangen). “Er blijven maar dieren bijkomen omdat ze telkens weer jongen krijgen. Daarom hebben we besloten de zwerfkatten nu te vangen, te steriliseren en opnieuw vrij te laten. Op die manier zal de zwerfkattenpopulatie na enkele jaren kleiner worden.”

In de nacht van maandag op dinsdag en de nacht van dinsdag op woensdag zijn er vangkooien geplaatst op de locaties waar inwoners melding hebben gemaakt van zwerfkatten. “We hebben ongeveer veertig meldingen gekregen, veel meer dan we hadden gedacht. Daarom zullen we een tweede vangactie organiseren deze winter of in het voorjaar”, zegt Lacres.

De zwerfkatten die ziek zijn en bijvoorbeeld kattenaids of leucose hebben, worden tijdens de actie door de dierenarts uit hun lijden verlost.