Kluisbergen Sportief schenkt 5.000 euro aan vzw De Bolster Lieke D'hondt

12 januari 2020

Voetbalclub Kluisbergen Sportief heeft een cheque van 5.000 euro geschonken aan vzw De Bolster. De club zamelde het geld in met 'De Warmste Match', een wedstrijd tegen KSV Maarkedal in het kader van De Warmste Week.

Kluisbergen Sportief en KSV Maarkedal speelden op 21 december 2019 een benefietmatch om geld in te zamelen voor de voorziening voor volwassenen met een beperking of een niet-aangeboren hersenletsel in Kluisbergen. Na de match verkochten de spelers en de club nog allerlei lekkers om de opbrengst zo hoog mogelijk te krijgen. Het is uiteindelijk een mooie cheque van 5.000 euro geworden. Wat vzw De Bolster concreet met het geld zal doen, is nog niet beslist. Doorgaans worden schenkingen gebruikt om de cliënten iets extra’s aan te bieden, wat met het vaste werkingsbudget niet mogelijk is.