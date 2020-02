Kluisbergen Sportief en vzw De Bolster starten met G-voetbal: “De cliënten vragen vaak om te mogen voetballen” Lieke D'hondt

10 februari 2020

16u42 11 Kluisbergen Vzw De Bolster, een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel, en voetbalclub Kluisbergen Sportief slaan de handen in elkaar en richten een G-voetbalploeg op.

“We speelden in de club al een tijdje met het idee om een G-voetbalploeg op te richten”, zegt voorzitter van Kluisbergen Sportief Christophe Vanopbroeke. “De uitvoering komt er nu iets sneller dan verwacht, omdat het gemeentebestuur van plan is om een nieuw kunstgrasveld aan te leggen. Daardoor zal het makkelijker zijn voor het nieuwe ploegje om elke week te trainen. Bovendien hebben we recent de benefietwedstrijd De Warmste Match gespeeld waarvan de opbrengst naar vzw De Bolster ging. Het enthousiasme van de cliënten van De Bolster was toen al groot.”

Elke woensdag

Omdat Kluisbergen Sportief naast de sportieve ook de sociale impact op Kluisbergen en omstreken wil vergroten, contacteerde de club vzw De Bolster om te polsen naar de interesse voor een G-ploeg. Het enthousiasme was er meteen. Sportbegeleider van De Bolster Michiel Colpaert gelooft in het project en zal als trainer de ploeg begeleiden. Samen met vijf cliënten kwam hij maandag al een bezoekje brengen aan de voetbalterreinen, die vlakbij De Bolster liggen.

Trainers moeten een speciale opleiding volgen en het is moeilijk om iemand te vinden die dat wil doen. Michiel kent de spelers nu al goed en hij speelt ook zelf voetbal. Ideaal dus Voorzitter van Kluisbergen Sportief Christophe Vanopbroeke

“De cliënten vragen tijdens de sportactiviteiten vaak om te mogen voetballen, dus ze waren meteen te vinden voor het nieuwe ploegje. We zullen vanaf maart elke woensdag trainen op de terreinen van Kluisbergen Sportief en er zullen regelmatig ook wedstrijden gespeeld worden.” Voorzitter Christophe is blij dat De Bolster mee in het project is gestapt. “Zonder hen en zonder Michiel zou het voor ons veel moeilijker zijn om met G-voetbal te starten. Trainers moeten een speciale opleiding volgen en het is moeilijk om iemand te vinden die dat wil doen. Michiel kent de spelers nu al goed en hij speelt ook zelf voetbal. Ideaal dus.”

Erbij horen

Het team bestaat voorlopig uit Yvan, Wim, Silvie, Dirk en Mathias. Zij zijn alvast razend enthousiast en kunnen niet wachten om hun voetbaltalent te tonen. Het is voor hen dan ook een zegen dat Kluisbergen Sportief start met het project. “Onze afdeling van De Bolster in Zwalm heeft ook een G-voetbalploeg en in Zottegem is er ook een ploeg, maar voor de rest is het aanbod in de regio niet groot wat voetbal betreft”, zegt Michiel. “Nochtans is de vraag er wel, want we hebben al berichtjes gekregen van ouders die vragen of hun zoon of dochter ook kan aansluiten. Dat moet in de toekomst wel kunnen”, vult Christophe aan. “We willen de personen met een beperking echt integreren in de club, zodat ze weten dat ze erbij horen. Ook voor onze andere spelertjes zal het een verrijking zijn om met onze nieuwste spelers in contact te komen. Zo kunnen we hen duidelijk maken dat ze personen met een beperking niet anders moeten bekijken.”