Kluisbergen Lokaal pakt uit met nieuwe huisstijl en bloemenactie voor Moederdag Lieke D'hondt

08 mei 2020

14u44 0 Kluisbergen Middenstand Kluisbergen gaat voortaan verder onder de naam Kluisbergen Lokaal. De lokale handelaars bundelen in de vereniging hun krachten om de lokale economie in de kijker te zetten. Ze pakken alvast uit met een nieuwe huisstijl en een actie voor Moederdag.

De eerste actie van Kluisbergen Lokaal is het uitdelen van bloemen aan de mama’s. “De middenstand zorgt er jaarlijks voor dat mama’s een bloemetje meekrijgen bij de handelaars in Kluisbergen”, vertelt Ruben Vande Walle. “Het leek erop dat het coronavirus dit jaar roet in het eten zou gooien, maar we zijn op het idee gekomen om de bloemetjes zelf tot bij de mensen te brengen. Zaterdag zetten we een aantal enthousiastelingen in, met mondmasker en voldoende afstand, om de bloemetjes aan huis te brengen in Kluisbergen. Als de mensen niet tot bij ons geraken, gaan wij wel tot bij hen.”

Nieuwe huisstijl

Met de nieuwe naam gaat ook een nieuwe huisstijl en website gepaard. Die is terug te vinden op www.kluisbergenlokaal.be. “Het werd tijd om met de Kluisbergse ondernemers de handen in elkaar te slaan en mee te gaan in het moderne tijdperk van de digitale media. Daarom hebben we beslist om een herkenbaar logo, een aantrekkelijke website en actieve Facebook- en Instagrampagina te maken. We hopen hiermee de jongeren te overtuigen om ook meer lokaal te gaan winkelen, want winkelhieren kan je ook in Kluisbergen”, zegt voorzitster Evelyne Demortier van parfumerie-instituut G. Deplae.